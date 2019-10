Puilaetco Dewaay va appliquer un taux négatif au cash des riches investisseurs

Après les entreprises et les institutionnels, les riches particuliers sont les nouvelles victimes des taux négatifs.

Les clients de la banque privée Puilaetco Dewaay qui ont signé un contrat de conseil en investissement et qui sont essentiellement investis en cash, pour des montants supérieurs à 5 millions d’euros, seront les premiers particuliers à se voir appliquer bientôt un taux négatif, a révélé une enquête menée par la rédaction. Pour l’heure, les clients qui ont opté pour la gestion discrétionnaire ne sont pas concernés.

Les taux négatifs s’insinuent progressivement dans tous les compartiments financiers dont les rendements prennent l’eau les uns après les autres.

Alors certes, seule une minorité de "happy few" est visée. Mais on sent bien que les taux négatifs s’insinuent progressivement dans tous les compartiments financiers dont les rendements prennent l’eau les uns après les autres.

Dès lors, la question est: où cela va-t-il s’arrêter? Le problème, c’est que la BCE qui a déjà fait passer son taux de dépôts (celui qui s’applique aux surplus de liquidités placés par les banques centrales de la zone euro) de -0,4% à -0,5%, a laissé entendre qu’il pourrait baisser davantage dans les prochains mois, et que le marché est convaincu que cette situation risque de perdurer des années. La pression sur les banques ne fera donc que s’accentuer.

Contamination

Tôt ou tard, les taux négatifs vont inévitablement faire d’autres victimes.

Dans notre pays, plusieurs banques appliquent des taux négatifs aux dépôts de certains clients institutionnels et d’entreprises. Et la plupart des organismes bancaires appliquent déjà un taux zéro sur les comptes à vue et les comptes d’investissement des particuliers. En théorie, la prochaine étape serait que le taux sur ces comptes tombe en territoire négatif. Mais cela semble peu probable, à court terme du moins. Pour compenser, les banques pourraient augmenter les frais liés aux comptes à vue ou limiter le montant que les particuliers sont autorisés à déposer sur un compte à vue et/ou d’épargne.

Puilaetco Dewaay appliquait déjà un taux négatif aux comptes courants libellés dans certaines devises étrangères et désormais, les dépôts en euros devraient également être concernés.

Enfin, de nombreuses banques tentent de contourner le problème ou en tout cas d’en limiter l’impact en plafonnant les dépôts des particuliers, et proposent dans ce cas des solutions alternatives.

Taux zéro sur l’épargne?

En Belgique, les banques sont légalement obligées de garantir un taux minimum de 0,11% (taux de base de 0,01% + prime de fidélité de 0,1%) sur les comptes d’épargne réglementés. Le rendement est ainsi artificiellement maintenu en territoire positif. Les livrets les plus généreux offrent du 0,55%, ce qui ne compense plus l’inflation qui est pourtant tombée le mois dernier au plus bas en 4 ans (0,8%). Donc si le taux du compte d’épargne n’est pas encore négatif, on y perd de l’argent. Et cela depuis longtemps.

"Il faut protéger l’ensemble des clients les plus vulnérables – ceux couverts par la garantie des dépôts –, et ensuite au cas par cas, envisager de passer les taux négatifs aux grandes entreprises ou à certains gros clients." Jean-Pierre Mustier Président de la Fédération bancaire européenne

Si la menace de taux négatifs sur l’épargne ne plane pas vraiment, le taux zéro pourrait bientôt s’imposer. Le CEO d’ING Belgique, Erik Van Den Eynde, a averti dès le mois d’août que "le minimum légal n’était plus tenable et qu’il était temps d’envisager des taux nuls".

Jusqu’ici, au niveau européen, le mot d’ordre semble être d’épargner les "petits" épargnants, tant que c’est possible. Le président de la Fédération bancaire européenne, Jean-Pierre Mustier, a ainsi déclaré le 14 octobre: "Il faut protéger l’ensemble des clients les plus vulnérables – ceux couverts par la garantie des dépôts –, et ensuite au cas par cas, envisager de passer les taux négatifs aux grandes entreprises ou à certains gros clients en offrant des alternatives de rendement proches de zéro plutôt que d’avoir un taux négatif en dépôt."