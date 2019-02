Quand BNP Paribas présente ses excuses les plus plates aux Rothschild

BNP Paribas et le groupe Webedia ont présenté des excuses pour avoir publié par mégarde sur l’un des sites du groupe bancaire des propos "erronés" au sujet de la famille Rothschild.

"Les informations relatives aux activités de la famille Rothschild, erronées et regrettables, publiées dans un article du 15 septembre 2017, ont échappé à la vigilance de nos rédacteurs et ont été supprimées", a confirmé, de son côté, Webedia, qui a ajouté: "Nous présentons toutes nos excuses pour cette erreur d’appréciation, qui reste un cas isolé parmi plus de 40.000 contenus produits chaque année par Webedia Brand Services."