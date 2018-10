Quand le repreneur des comptes First A joue sur les mots

La semaine dernière, Ethias annonçait avoir cédé les 4.300 comptes First A restants (soit 177 millions d’euros) à Laguna Life DAC, une compagnie irlandaise filiale d’un réassureur basé aux Bermudes, Monument Re. Le First A est ce produit d’assurance-vie qui a empoisonné la vie d’Ethias pendant des années car il proposait à vie (99 ans) un taux garanti élevé (3,44% en moyenne) .

On en avait déduit que la prime de sortie serait de 25%, soit celle proposée il y a un an par Ethias. Eh bien non: le bonus de sortie de Laguna est en fait calculé de sorte que le montant total touché par le client soit identique à celui qu’il aurait perçu en 2017. Autrement dit, le bonus est diminué des intérêts perçus depuis un an. Il nous revient que des clients apprécient moyennement la méthode.