Que se passe-t-il chez Deutsche Bank?

Mais pourquoi cette éviction alors que le mandat de John Cryan courait encore jusqu'en 2020?

Mais la locomotive d'hier n'est plus. Elle est à la traîne. La banque d'investissement ne s'est jamais réellement remise de la crise financière de 2007-2008 et les efforts de John Cryan n'ont pas réussi à redresser la barre. Certes, il a assaini la banque en réglant de nombreux litiges judiciaires, notamment aux États-Unis. Mais l'ardoise n'est pas totalement effacée.

Le problème de la banque d'investissement reste donc entier. Première source de revenus de l'établissement, cette division veut toujours jouer dans la même ligue que les banques américaines. Mais la confiance et les clients perdus tardent à revenir. Les revenus s'effritent encore et toujours plongeant les résultats de Deutsche Bank dans le rouge depuis trois exercices consécutifs. Le premier trimestre 2018 ne s'annonce guère plus clément.

La presse spécule depuis un certain temps sur un possible plan de sauvetage du géant allemand. La fusion entre Commerzbank -partiellement nationalisée- et Deutsche Bank est régulièrement évoquée. Mais cette spéculation a été balayée par la BaFin, le gendarme allemand bancaire. "Si je prends deux gros problèmes et que je les transforme en un très gros problème, je ne vais pas rendre la situation meilleure", avait alors expliqué le directeur de la BaFin.