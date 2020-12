Quel avenir pour bpost, bientôt dans l'escarcelle de BNP Paribas Fortis?

BNP Paribas Fortis a annoncé ce mercredi son intention de prendre le contrôle de la totalité de bpost banque. Ce sont principalement les bureaux de l'opérateur postal qui l'intéresserait.

L'annonce de mercredi soir en a surpris plus d'un. BNP Paribas Fortis a fait part de son intention de racheter les 50% de bpost banque qui ne sont pas encore dans son escarcelle. Pour un montant qui se situe entre 100 et 120 millions d'euros, la première banque du pays va mettre la main sur une enseigne qui ne représente que quelque 3% du marché retail, mais dispose de facto du plus grand réseau d'agences du royaume. S'appuyant sur les bureaux de bpost, sa future ex-filiale bancaire dispose actuellement de 660 guichets.

660 agences En s'appuyant sur les 660 bureaux de poste, bpost banque dispose de facto du plus grand réseau bancaire du royaume.

Si les deux entreprises ont annoncé le deal en grande pompe, elles gardent la stratégie sous-jacente de cette opération et les détails en suspens pour l'année prochaine. La transaction doit encore être approuvée par les superviseurs et sa finalisation ne devrait intervenir qu'au second semestre de l'année prochaine.

Pour bpost, l'intérêt de l'opération est assez clair. L'opérateur postal se désengage ainsi d'une activité qui n'est plus fondamentalement lucrative. D'une part, les revenus sont en baisse en raison du niveau historiquement bas des taux d'intérêt. D'autre part, les banques sont contraintes d'effectuer de lourds investissements pour financer les processus de réglementation et développer leurs infrastructures ICT.

Modèle à part

L'histoire retient d'ailleurs que la Banque de la Poste, comme elle s'appelait encore à l'époque, est née sous la pression de la Banque nationale alors qu'elle effectuait le traitement des chèques postaux. Les fonctionnaires étaient ainsi obligés de disposer d'un compte auprès de la banque postale. Son bilan était principalement constitué d'obligations linéaires de l'État, lui conférant un profil de risque extrêmement bas.

Bpost banque s'est cependant diversifiée par la suite et a choisi le crédit hypothécaire comme principal segment de croissance, avec un certain succès: l'enseigne a aujourd'hui plus de six milliards d'euros de prêts dans sa balance, dont certains contractés aux Pays-Bas. Cependant, même cette activité n'est plus aussi rentable qu'elle ne pouvait l'être auparavant.

Les interrogations portent davantage sur la raison pour laquelle BNP Paribas Fortis a décidé de débourser un peu plus d'une centaine de millions d'euros pour détenir complètement sa filiale.

"Les services de bpost banque ne sont pas meilleur marché que la moyenne du reste du secteur." Julie Frère Test-Achats

Cette année, BNPPFortis a fermé pas moins de 123 agences. Le fait de la voir jeter son dévolu sur le plus gros réseau d'agences du royaume aura-t-il des conséquences sur sa propre structure? La question semble à tout le moins légitime. Du côté de BNPPFortis, on ne cache en tout cas pas que cet atout a pesé dans la balance.

De plus, les employés aux guichets demeureront dans le payroll de bpost, ce qui constitue une économie non négligeable. Reste à savoir le montant de la commission que BNPPF versera à bpost pour continuer à proposer des services bancaires dans ces bureaux.

Meilleur marché, vraiment?

Bpost banque entend se positionner comme la banque de "M. Tout-le-Monde". Son offre, réputée démocratique, sera-t-elle modifiée? Les deux entreprises n'ont pas encore communiqué à ce sujet, mais Test-Achats nuance le propos. "Les services de bpost banque ne sont pas meilleur marché que la moyenne du reste du secteur", commente ainsi Julie Frère, porte-parole de l'organisation de défense des consommateurs.

Elle rappelle notamment que bpost banque entendait rendre les retraits à ses propres distributeurs de cash payants. Une volonté qui a notamment été obérée par l'action de Test-Achats.