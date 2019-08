Quelle action bancaire choisir, KBC ou ABN Amro?

Leviers et dividendes

Pour 2020 et 2021, l’analyste table sur une modeste croissance des revenus nets d’intérêt respectivement de 1,2% et de 0,9%. Dans ce contexte de taux très faibles, KBC peut faire la différence par rapport à son concurrent néerlandais.

Les revenus attendus du groupe de bancassurance belge en 2020 seront issus à 60% des intérêts, le solde provenant des commissions et autres activités. "Nous pensons que KBC dispose de plus de leviers qu’ABN Amro pour atténuer la pression des marges de dépôt grâce à l’amélioration de celles liées aux actifs et à une croissance des volumes". En plus de cela, KBC est très focalisée sur le contrôle des coûts, note-t-il.