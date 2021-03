Quelle sera la banque de détail de l'après Covid?

L'activité de banque de détail était appelée à évoluer. La pandémie et les mesures prises pour limiter la contamination ont accéléré le mouvement.

Une rentabilité sous pression

D'abord, il y a le retour à la profitabilité. Certes, il n'y a ici aucun lien avec la crise sanitaire. Depuis 2008 et la politique des taux, les banques européennes n'ont pas pu retrouver leur rentabilité d'antan, là où une politique monétaire plus accommodante a permis de relancer le secteur bancaire américain beaucoup plus rapidement. Les valorisations boursières sont aussi en berne.