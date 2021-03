Rabobank.be va se retirer du marché belge

Arrivé sur le marché belge en 2002, Rabobank.be est rapidement devenu l'une des plus grandes banques en ligne. Mais ces dernières années, elle a été confrontée à la concurrence croissante d'autres "discounters", et à des taux d'intérêt historiquement bas qui ont rendu son modèle plus difficile à tenir.

Il y a trois ans, la banque a vendu toutes ses activités d'investissement, et un an plus tard, elle a décidé de ne plus proposer de comptes d'entreprise. Dans une déclaration sur son site Internet, Rabobank.be déclare désormais que la maison-mère néerlandaise a l'intention de cesser les activités de la banque d'épargne en ligne en Belgique. Rabobank suit l'exemple de son compatriote ABN AMRO, qui a quitté le marché de l'épargne belge il y a deux ans.