Rabobank refusera les clubs de football professionnels comme nouveaux clients

La banque néerlandaise Rabobank n'acceptera plus de clubs de football professionnels parmi ses nouveaux clients en raison de risques de blanchiment d'argent. En Belgique aussi, les banques font preuve de davantage de vigilance à l'égard des clubs de football, ajoute l'organisation du secteur Febelfin.

A la suite de la publication de l'information par le journal NRC, Rabobank a confirmé son intention de refuser les clubs de football de première et deuxième divisions parmi ses nouveaux clients. La banque craint des cas de blanchiment d'argent, de corruption et de fraude. Les employés ne sont par ailleurs plus autorisés à accepter un mandat au sein d'un club professionnel afin d'éviter de potentiels conflits d'intérêts.