Ralph Hamers, l'homme de la digitalisation d'ING, mais pas que...

Les mains libres?

Outre les actes, on retiendra les mots. Quelques heures avant la communication officielle, Ralph Hamers déclarait dans un mail: "Exciting things are happening, that I can tell you more about on Monday" (Des choses excitantes se produisent, dont je pourrai vous parler davantage lundi); un contraste face aux propos "trop naturels" du patron d'ING Belgique Rik Vandenberghe compte tenu des 3.500 emplois perdus et des 600 agences fermées.