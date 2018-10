Recul sans surprise du bénéfice de Deutsche Bank

Les banques américaines à la fête

Aux États-Unis, les grandes banques ont publié des résultats trimestriels globalement appréciés par les investisseurs, rassurés par leur capacité à faire croître leurs bénéfices malgré les incertitudes provoquées par les tensions commerciales avec la Chine.



À l'exception de Wells Fargo, qui se trouve dans une situation particulière du fait d'une série de scandales liés à ses pratiques commerciales, elles ont toutes publié des bénéfices supérieurs aux attentes de Wall Street, aidées en cela par les baisses d'impôts entrées en vigueur en début d'année et par la poursuite du relèvement des taux de la Réserve fédérale.



Les établissements généralistes comme JP Morgan et Citigroup ont aussi profité de leur profil diversifié, notamment de leur activité de crédit auprès des particuliers et des entreprises sur fond de dynamisme de l'économie américaine.



Les banques d'affaires Goldman Sachs et Morgan Stanley ont quant à elles été portées par leur les marchés actions et dans la banque d'investissement. L'un des points noirs du trimestre pour les banques américaines, globalement, a été la faiblesse de l'activité de trading obligataire.