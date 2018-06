Retour des attaques à l'explosif sur les distributeurs de billets

Au cours de cette semaine, les distributeurs de billets de deux agences bancaires en Flandre ont été détruits à l'explosif. Montant total du butin: 650.000 euros. Febelfin appelle les autorités à déterminer au plus vite pourquoi le système de neutralisation des billets n'a pas fonctionné.

400.000 euros dans une agence ING de Kinrooi (Limbourg); 250.000 euros dans une agence bpost de Buggenhout (Flandre orientale). Sale temps pour les banques à nouveau victimes de malfrats. Sauf que dans ces deux cas, ce sont plus particulièrement les distributeurs automatiques qui ont été visés à coups d'explosifs.

Au sein de la fédération financière, on souhaite prendre immédiatement le problème à bras le corps.

"Ce phénomène est resté extrêmement limité ces dernières années. Aucune attaque à l’explosif n’a été recensée en 2015 et 2016. L'année dernière, à deux reprises, des criminels ont visé un distributeur de billets sans toutefois parvenir à leurs fins." Febelfin appelle toutefois les ministres de l'Intérieur, Jan Jambon, et de la Justice, Koen Geens , à organiser au plus vite une concertation avec le secteur afin de lutter contre ce phénomène.