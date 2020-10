"S’il faut faire plus pour soutenir l'économie, la BCE en fera plus"

Christine Lagarde est inquiète face à la crise sanitaire. "Quand j’ai pris mes fonctions, on m’a dit: vous n’aurez plus rien à faire, tout a été fait. Eh bien non!", lance la présidente de la BCE.

Interrogée dans Le Monde , Christine Lagarde explique que les nouvelles mesures de restrictions ajoutent de l’incertitude et pèsent sur la reprise . Une reprise qui s'était déja affichée, cet été, comme "inégale et incomplète".

Elle craint pour l'emploi, le revenu des ménages, la demande et la croissance. "Notre scénario central prévoit pour 2020 une chute du PIB de 8% en moyenne dans la zone euro, en incluant des hypothèses de restrictions partielles, et localisées. Si la situation se détériore, cela noircira évidemment nos prévisions, que nous réviserons en décembre."

Ne tardez pas!

"Il est crucial que ce plan exceptionnel, qui a levé d’importants tabous dans certains pays, soit un succès. S’il n’est pas ciblé, s’il se perd dans des dédales administratifs et n’irrigue pas l’économie réelle pour orienter nos pays vers le numérique et le vert, nous aurons raté une occasion historique de changer la donne."

Et que fait la BCE?

Christine Lagarde rappelle que, de son côté, la BCE a agi pour stabiliser les marchés, ramener l'inflation dans sa trajectoire et soutenir l'activité d'octroi de crédits aux ménages et aux entreprises. "S’il faut faire plus, nous ferons plus", ajoute-t-elle. La banque centrale n'aurait pas encore épuisé toutes les possibilités de soutien, en effet.