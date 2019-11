Santander injecte 400 millions d'euros dans la fintech Ebury

Dans un univers bancaire en pleine transformation numérique, les gros poissons voient depuis plusieurs années de petits acteurs, plus mobiles et ingénieux , leur tailler des croupières. Les fintechs se concentrent sur une partie de la chaîne de valeur où les grandes banques sont moins efficaces, et profitent des nouvelles technologies pour proposer un service de meilleure qualité à moindre coût.

Ebury s'illustre ainsi depuis 2009 dans le segment de la facilitation de commerce et de change pour les petites et moyennes entreprises. Active dans 17 pays et travaillant avec 140 devises, elle se targue d'être le leader mondial dans ce marché de niche, avec une croissance moyenne annuelle de son chiffre d'affaires de 40% au cours des trois dernières années. La fintech avait déjà levé plus de 134 millions d'euros au total, et dispose de bureaux à Londres, Bruxelles, Hong Kong, Sydney et New York, entre autres, où elle emploie quelque 900 personnes.