Selon Belfius, la valeur des actions Arco est "indéterminable"

La banque Belfius compte faire savoir à ses clients également coopérateurs d’Arco que la valeur actuelle de leurs actions Arco est "indéterminable". La banque ne partage donc pas l’avis de Deminor qui estime que leur valeur est nulle.

Près de six ans et demi après le naufrage de Dexia et la liquidation de son actionnaire de référence Arco, les 780.000 coopérateurs d’Arco et leurs héritiers n’ont toujours aucune idée de ce qu’ils recevront pour leurs actions Arco. Le dossier de dédommagement – au total 1,5 milliard d’euros sans les intérêts – est bloqué au niveau du gouvernement fédéral.

Maintenant qu’il est pratiquement certain que l’introduction en Bourse de l’ancienne Banque Dexia Belgique (aujourd’hui Belfius) – qui est liée à ce dossier – n’aura pas lieu avant l’été, le cabinet Michel n’a plus de raison de se dépêcher de trouver une réponse à l’épineux dossier Arco. On peut d’ailleurs se demander s’il ne sera pas à nouveau renvoyé aux calendes grecques, étant donné la proximité des élections.

Entre-temps, il y a du mouvement dans un dossier parallèle, à savoir la valorisation des actions Arco chez Belfius. Deminor – qui représente plus de 2.000 coopérateurs et a lancé en leur nom une procédure en justice, entre autres contre Belfius et l’Etat belge – a exigé que la banque comptabilise ces actions à zéro, afin de ne plus leurrer les coopérateurs.

Vue en plein écran ©BELGA

Le cabinet conseil, qui a interpellé Belfius à ce propos, estime que les actions Arco n’ont plus aucune valeur parce que la garantie d’Etat qui devait dédommager les coopérateurs est morte et enterrée, et que la liquidation ne rapportera rien. Deminor a demandé à l’autorité de contrôle, la FSMA, d’intervenir, et menace de porter l’affaire devant les tribunaux si rien ne se passe.

Belfius passe aujourd’hui à l’action. L’institution financière indique que mardi, elle informera ses clients, également coopérateurs, qu’ils recevront des informations complémentaires en même temps que l’aperçu de leurs investissements du 30 avril.

→ Elle devrait leur annoncer que la valeur actuelle des actions Arco est "indéterminable".

Cette annonce est à comparer avec la mention de la valeur nominale le 30 juin 2013, date à laquelle Arco a mis fin à la "convention de prestation" avec la banque portant sur la tenue du registre d’actions Arco. Cette tâche a alors été confiée au liquidateur d’Arco. Depuis cette date, Belfius n’a plus reçu aucune information d’Arco sur l’évolution de la situation et n’avait donc pas d’autre choix que de geler la valeur des titres à leur niveau de la mi-2013. Il a été question un moment donné de comptes d’actions Arco, mais Belfius indique qu’ils n’existent pas: les actions sont nominatives et sont donc inscrites dans le registre d’actions chez Arco.

Deux arguments

Belfius indique qu’elle dispose de deux arguments pour estimer que la valeur des actions est "indéterminable". "La valeur définitive ne pourra être déterminée qu’après la clôture de la liquidation. De plus, on ne sait pas si le règlement alternatif pour les coopérateurs prévu dans l’accord gouvernemental (en remplacement de la garantie d’Etat, ndlr) sera réalisable ou non, et de quel montant il s’agira. Actuellement, il est incorrect – et spéculatif – d’affirmer qu’elles n’ont plus aucune valeur", a indiqué la banque dans une réaction à la position de Deminor.

Malgré tout, il a été annoncé le mois dernier que le solde de la liquidation serait insuffisant pour indemniser les coopérateurs. Belfius reconnaît que cette probabilité est "très élevée". "Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Un des créanciers pourrait par exemple renoncer à ses droits. Ce qui changerait la situation."

Belfius a indiqué qu’elle n’agissait pas sous la pression de Deminor ou de la FSMA. La banque a lancé le projet d’informer les coopérateurs faisant partie de sa clientèle il y a déjà plus d’un mois. Cette décision a été prise suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 mars qui a annulé définitivement le système de garantie. "C’est une information pertinente qui doit être communiquée à nos clients." Par ailleurs, pour l’institution, le devoir de diligence s’impose, dans le cadre des règles MiFID.

Qui est concerné?

Belfius n’a pas souhaité communiquer le nombre de clients concernés. Pour Deminor, il s’agirait de 400.000 coopérateurs, soit plus de la moitié, qui seraient également clients de Belfius. La banque n’informera donc pas les autres coopérateurs.

Ce que ça coûte à Belfius

Cette action n’aura aucun impact sur la situation financière de Belfius. L’entreprise a investi dans l’adaptation de son système informatique. Belfius n’a pas cité de montant, mais indique que projet exige un effort "gigantesque" en informatique. "Résultat: plusieurs projets IT ont été mis en attente et certaines personnes n’ont pas pu prendre des vacances à Pâques." La banque a également pris les mesures nécessaires pour répondre aux questions des clients, à la fois via son réseau d’agences et les services centraux.

Belfius conteste aussi la position de Deminor qui indique que la banque a bien profité de la chute d’Arco. "En 2013, nous avons passé aux pertes notre créance sur Arco en une seule fois. Depuis lors, nous avons pu récupérer une partie de la perte, mais nous ne pourrons pas recouvrer la totalité. Nous ne gagnons donc rien, au contraire."

La banque ne fournit aucune explication sur d’autres aspects de ce dossier complexe, et renvoie notamment vers le gouvernement. Il y a peu, on a pu découvrir dans la presse que Belfius pourrait verser à l’Etat un dividende supplémentaire de 400 millions d’euros censé faire partie d’un règlement alternatif du dossier Arco. Mais on peut se demander si l’Europe autorisera le gouvernement à y consacrer cet argent.