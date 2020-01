Six banques en zone euro avaient des fonds propres insuffisants en 2019

Exigences stables

Le " fardeau réglementaire ", qui devait renforcer les prêteurs après la crise financière de 2008, s'est ajouté aux vents contraires portés par les taux d'intérêt négatifs et le marché bancaire européen fragmenté. Pendant ce temps, aux États-Unis, les mesures prises par le gouvernement ont permis aux banques de Wall Street de nettoyer plus rapidement leur bilan.

L'éventail se situe entre la plus basse valeur de 0,75% pour la CHR (Caisse de refinancement de l'habitat), détenue par les grandes banques françaises, et la plus haute à 3,5% pour l'Ulster Bank et jusqu'à 3,3% pour la filiale irlandaise de Barclays Bank, sans que ces cas "soient liés au Brexit", a précisé M. Enria.