Société Générale vend ses activités de banque privée en Belgique à ABN Amro

La cessions des activités de private banking en Belgique s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 2016-2020 ("Transform to Grow") de Société Générale. La banque veut concentrer et développer sa présence sur les marchés où elle peut se positionner parmi les banques de premier plan.

"Société Générale Private Banking poursuivra son développement en continuant de renforcer sa position sur ses principaux marchés et franchises coeurs, à travers ses implantations en France, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Suisse et à Monaco", précise le groupe français dans un communiqué. La banque reste toutefois présente en Belgique à travers ses activités de banque de financement et d’investissement, de financements spécialisés et de leasing.