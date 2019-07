Test Achats porte plainte contre les banques pour leurs frais de transfert de titres

Devant le peu de réaction des banques (seules six ont répondu, estimant leurs tarifs conformes aux coûts réels de ces transferts), l’organisation de défense des consommateurs passe à la vitesse supérieure et dépose plainte devant l’Autorité des services et marchés financiers, la FSMA.

"Y mettre fin"

La banque qui applique de tels tarifs "applique une mesure de rétention de ses clients et ce faisant, n’agit pas d’une manière honnête, équitable et professionnelle et de façon à servir au mieux les intérêts de ses clients", assène l’association. "Nous demandons dès lors que la FSMA examine cette pratique qui est manifestement contraire aux intérêts des consommateurs et prenne les mesures qu’elle jugera utile pour y mettre fin."