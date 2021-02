Tom Dechaene, directeur de la BNB: "Les banques devront faire le sale boulot"

Alors que les banques belges s'apprêtent à dévoiler leurs résultats 2020 à tour de rôle (KBC ouvre le bal ce jeudi) et que l'année 2021 s'annonce particulièrement rude du point de vue de la conjoncture, il se veut rassurant sur l'état du système bancaire du royaume, même si les points d'attention sont nombreux. "On nous paie pour être paranoïaques", plaisante-t-il.

Les banques sont toujours encouragées à constituer des provisions pour faire face aux futurs défauts de crédit. Sont-elles suffisamment armées alors que 2021 devra révéler l'ampleur de la crise?

C'est pourquoi nous demandons cette année aux banques de demeurer très prudentes dans leur politique de dividende. La BCE l'a recommandé aux grands groupes, et nous formulons le même souhait auprès des filiales de groupes étrangers présents en Belgique et des petites banques qui sont sous notre supervision directe. Les stress tests nous apprennent que les pertes dans cette crise peuvent représenter plusieurs pour cent du capital d'une banque, mais celui-ci est nécessaire pour produire du crédit. En Belgique, nous avons le luxe d'avoir des banques plus rentables que dans d'autres pays de la zone euro. C'est comme ça qu'elles ont pu constituer des provisions et continuer à accorder des prêts.