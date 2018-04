Toujours pas de fumée blanche pour les clients d'Argenta

Les jours passent et les problèmes persistent chez Argenta. Que ce soit la banque par internet ou l'application, rien ne fonctionne. Vous pouvez toutefois payer avec votre carte en magasin.

"Vers 8 h 30 ce matin, ces canaux ont à nouveau été déconnectés pour donner la priorité au démarrage des agences et aux transactions financières."

"Cette nuit, nous avons commencé à remplacer le mécanisme de réplication qui est à l'origine des retards", explique Argenta, qui prédit la fin des travaux pour ce soir. "Hier/mercredi, le système informatique était trop encombré pour pouvoir démarrer la Banque par Internet au cours de la journée. C’est pourquoi ne l’avons activée que tard dans la soirée. Vers 8 h 30 ce matin, ces canaux ont à nouveau été déconnectés pour donner la priorité au démarrage des agences et aux transactions financières", indique encore la banque.

L'objectif affiché par la banque est d'activer les autres canaux (la banque par internet et l’app mobile) dès que la capacité le permet. "Nous ne pouvons pas communiquer de timing exact, car la sécurité et la précision priment la rapidité de l'implémentation ", tempère toutefois le bancassureur.

Pour le moment, les clients d'Argenta peuvent effectuer des retraits d’argent à l’ATM ainsi que des paiements avec leur carte dans les magasins. "Les soldes de tous les comptes sont à jour et corrects", précise la banque. "Des virements urgents peuvent toujours être effectués via nos agences et le Centre de contact", ajoute-t-elle.