Triodos supprime son compte d'épargne réglementé

En supprimant son compte d'épargne réglementé, la banque s'affranchit du taux d'intérêt légal minimum de 0,11% en vigueur pour les livrets. Les comptes crédités de plus de 500.000 euros se verront quant à eux appliquer un taux négatif.

Pourtant, le compte épargne ne rapporte plus grand-chose. Le taux d'intérêt minimum légal pour un compte réglementé est actuellement de 0,11% (0,01 de base plus 0,1 de prime de fidélité). Un pourcentage dérisoire qui ne parvient pas à compenser l'inflation et a comme conséquence de faire fondre le pouvoir d'achat.