Trois candidats pour devenir CEO de Dexia

Il y a trois candidats pour le poste de CEO de la banque résiduelle Dexia: Bart Bronselaer (CEO par intérim), Alexandre De Geest et Pierre Crevits. La décision devrait tomber à court terme.

Wouter Devriendt , le CEO de Dexia, a annoncé son départ à l'automne dernier pour la grande banque italienne Unicredit . Il a été remplacé à titre intérimaire par Bart Bronselaer , qui a été directeur de la banque résiduelle pendant de nombreuses années. Dans le même temps, Dexia a commencé à chercher un nouveau directeur général. Cette recherche est proche d'aboutir. Selon plusieurs sources, trois candidats sont en compétition pour le poste le plus élevé: Bart Bronselaer, Pierre Crevits et Alexandre De Geest.

Les trois profils

Bart Bronselaer est un ancien banquier d'affaires. Il a présidé pendant quatre ans Royal Park Investments , la "bad bank" de Fortis. Avant de reprendre temporairement le rôle de CEO de Wouter Devriendt, il a été administrateur de Dexia pendant sept ans. Il a présidé le comité de gestion des risques au sein du conseil d'administration et a également été membre du comité d'audit.

Alexandre De Geest a rejoint Dexia la même année en tant que directeur (2012). Avant cela, il a été directeur chez Gazelec et au Fonds de Vieillissement, et conseiller auprès des ministères des Finances et des Affaires étrangères. Il est administrateur au Trésor (SPF Finances).