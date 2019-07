Trop cool, les stress tests bancaires?

Pour la Cour des comptes européenne, ces tests ont été menés à partir de scénarios moins graves que la crise financière de 2008 et étaient en outre plus cléments pour les pays aux économies fragiles. "Le test de résistance de 2018 imposait des scénarios défavorables moins sévères dans les pays aux économies plus faibles et aux systèmes financiers plus vulnérables, juge la Cour. Pour cette raison, le faible impact sur certaines banques pourrait avoir été la conséquence non pas de leur meilleure santé mais plutôt d’un niveau de contrainte plus faible."