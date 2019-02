UBS condamné à une amende de 3,7 milliards d'euros

Le géant bancaire suisse est condamné pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale.

La plus grande banque suisse, UBS, a été condamnée mercredi à payer une amende de 3,7 milliards d'euros pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale en France par le tribunal correctionnel de Paris. Il s'agit de la plus lourde peine jamais infligée par la justice française dans une affaire d'évasion fiscale. Les avocats du géant bancaire ont aussitôt annoncé faire appel de la décision.