Un Belge aide les banques à prendre le virage tech

Motive Partners, le nouveau fonds d’investissement de l’ancien fondateur et PDG de Capco, Rob Heyvaert, ouvre un laboratoire à Londres qui rassemblera les principales institutions financières pour les aider dans leurs recherches en matière d’innovations technologiques.

Les cinq premiers participants au projet sont MasterCard, Royal Bank of Scotland, le leader du marché irlandais AIB, la deuxième banque brésilienne Bradesco, et Emirates, la principale institution financière au Moyen-Orient. "La différence entre Motive Partners et les fonds traditionnels, c’est que nous nous focalisons sur la révolution technologique à laquelle le monde financier est aujourd’hui confrontée. Pour notre équipe d’investissement de 60 collaborateurs, nous avons recruté de nombreux spécialistes", poursuit Heyvaert.