Un arrêt européen sur la TVA peut coûter une petite fortune aux banques

Une décision de la Cour de Justice européenne rend beaucoup plus complexe, pour les banques et les assureurs, la récupération de la TVA sur leurs investissements. La facture risque d’être salée.

Un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) rend la situation encore plus complexe . Dans une affaire opposant la banque d’affaires Morgan Stanley et le fisc français, la Cour à Luxembourg a décidé que les établissements financiers ne doivent pas se contenter de calculer leur déduction TVA "localement", c’est-à-dire dans le pays où est établi le siège de la maison mère. Ils doivent vérifier également si les services pour lesquels des charges ont été engagées sont proposés aussi à l’étranger et/ou s’ils y sont également soumis à la TVA.

Et l’avocat de donner un exemple concret. "Supposons qu’une banque possède des succursales dans différents États membres européens et qu’elle développe un système informatique utilisé pour l’octroi des crédits et les opérations de paiement. Elle doit ensuite ventiler dans les moindres détails les différents services offerts, le chiffre d’affaires qu’ils ont généré et le traitement fiscal de ce chiffre d’affaires tant en Belgique qu’à l’étranger. Sur cette base, un pourcentage de déduction est déterminé. Mais comme si cela ne suffisait pas, la Cour européenne a décidé à présent que la banque doit toujours appliquer le pourcentage le moins avantageux."