Un deuxième "non" syndical chez BNP Paribas Fortis

Après la CGSLB libérale, le syndicat socialiste SETCa rejette les propositions de la banque, notamment celle d'augmenter le temps de travail à salaire égal. Le syndicat ne ferme pas pour autant la porte.

"Le SETCa-BBTK a consulté ses affiliés. Un vote a été organisé et au stade actuel, ceux-ci rejettent majoritairement les deux projets actuellement sur la table" des négociations chez BNP Paribas Fortis. Le syndicat socialiste dit donc "non" ce lundi aux propositions faites par la direction.

"Un accord est toujours possible en matière de garantie d’emploi et d’organisation du travail chez BNP Paribas Fortis. La direction doit cependant comprendre que cet accord doit être équilibré et qu’il ne peut être question de lier de manière indissociable les deux dossiers." Setca

La banque propose de revoir une série de points dans l'organisation du travail, en particulier l'augmentation du temps de travail de 12 minutes par jour, pour s'aligner sur la norme en vigueur dans le secteur, soit 35 heures par semaine. BNP Paribas Fortis lie cette discussion à la prolongation pour deux ans (2019-2020) de "la garantie de non-licenciement", la précédente étant venue à échéance fin 2018.

Cette "garantie" ne signifie pas pour autant que le niveau d'emploi sera maintenu, puisque la banque envisage de réduire les effectifs par des mesures "soft", notamment des départs anticipés ("early departure plan"). Une méthode à laquelle la banque a déjà eu régulièrement recours précédemment.

"Accord toujours possible"

Le SETCa rejette mais ne ferme pas définitivement la porte pour autant. "Un accord est toujours possible en matière de garantie d’emploi et d’organisation du travail chez BNP Paribas Fortis. La direction doit cependant comprendre que cet accord doit être équilibré et qu’il ne peut être question de lier de manière indissociable les deux dossiers. Les enjeux pour les travailleurs à l’avenir sont bien trop importants", estime le syndicat.

Le SETCa est le deuxième syndicat à dire "non", après la CGSLB. Les libéraux avaient été plus catégoriques en affirmant notamment: "Nous n'accepterons jamais que nos collègues doivent mettre la main à la poche (via une augmentation du temps de travail à salaire égal, NDLR) pour permettre le départ anticipé d'autres collègues."