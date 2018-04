Un emploi sur cinq supprimé dans les banques en dix ans

Par ailleurs, à l’heure actuelle, 36,2% des salariés du secteur bancaire belge ont plus de 50 ans . " La pyramide des âges devient un problème. D’autant plus que les banques ont de moins en moins besoin de profils administratifs, alors que dans le même temps elles ont de plus en plus besoin de profils informatiques et de fonctions juridiques ", indique le patron de Febelfin, Karel Van Eetvelt. Ainsi, la fédération belge du secteur financier négocie actuellement avec le secteur non-marchand afin de mettre en place un projet pilote qui permettrait aux travailleurs de plus de 50 ans des banques d’aller travailler dans le non-marchand qui est demandeur de profils "financiers".

Entre 2007 et 2017, le nombre d’agences est passé de 8.451 à 5.896. Cette diminution n’empêche pas notre pays de disposer encore d’un des réseaux d’agences parmi les plus denses d’Europe. Avec 603 agences par million d’habitants, la Belgique n’est précédée sur ce plan que par l’Espagne et Chypre. Aux Pays-Bas, ce chiffre n’est que de 102! À titre de comparaison, en France, il est de 547. Si l’on se compare avec nos pays voisins, le nombre d’agences risque-t-il encore de diminuer drastiquement chez nous? "Les banques suivent les consommateurs. Or, aujourd’hui, on constate qu’un quart des clients ne vont plus en agence. Si la demande de contact physique avec une banque diminue, le nombre d’agences va suivre la même courbe", commente Karel Van Eetvelt. En 2017, Febelfin comptait 5,88 millions de souscriptions à la banque mobile et 12,1 millions de souscriptions à la banque en ligne, alors que ce chiffre n’était que de 4,6 millions il y a dix ans.