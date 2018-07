Un mercato se prépare au sommet de BNP Paribas Fortis

Il y a des changements en cours (DRH, CFO) et d’autres qui sont annoncés chez BNP Paribas Fortis. À commencer par le départ du n°2 Filip Dierckx, l’an prochain.

On a déjà écrit ici que le directeur des ressources humaines de BNP Paribas Fortis, Bert Van Rompaey , quittera la banque d’ici peu, probablement fin octobre. Celui qui a révolutionné le modèle salarial de la banque en y introduisant le mécanisme des "units", ces points convertibles, a décidé de reprendre des études pour se spécialiser dans la transformation des entreprises, en vue de développer un business dans le domaine.

Chaises musicales

Ce n’est pas tout car un jeu de chaises musicales s’annonce en effet pour les premiers postes, au sommet de la banque. Selon plusieurs sources internes en effet, le numéro deux Filip Dierckx , devrait quitter la banque en 2019. Le mandat actuel du vice-président du comité de direction, né en 1955, court jusqu’en 2021 mais il devrait s’achever plus tôt. La banque ne souhaite pas se prononcer sur le sujet: "no comment" .

L’année 2019 sera aussi la dernière du mandat actuel du numéro un de BNP Paribas Fortis, Max Jadot . Ce dernier est le CEO depuis 2011 et aura 62 ans l’an prochain. Il serait candidat – nous dit-on – pour un nouveau mandat, ne fût-ce que partiel. Une piste évoquée est qu’il reprenne ensuite la présidence du conseil d’administration de la banque, position tenue par Herman Daems depuis que BNP Paribas a pris possession de la banque belge, en 2009. Le mandat du président court jusqu’en 2020, année de ses 74 ans. L’heure sera alors venue de passer le témoin…

En ordre utile

Bref, la question de la succession au sommet de la banque ne tardera plus à se poser. Qui pour prendre le relais?

Remarque préliminaire: on peut miser sur le fait que Paris préférera placer un Belge à Bruxelles et non un Français (ce qui passerait moins bien, que ce soit pour le personnel, la clientèle ou les relations avec le pays).