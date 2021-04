Un pétrolier reprend Merit Capital

Le gestionnaire de fortune Merit Capital gère plus de 1,2 milliard d'euros d'actifs et compte 5 bureaux en Flandre.

La société a fait parler d'elle l'année dernière après des investissements controversés et d'importantes transactions avec des tiers à l'insu de la société. Une enquête est toujours en cours.