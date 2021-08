Un premier fonds patrimonial en vue pour NewB

Après les assurances, le compte courant et les premiers crédits, NewB entend renforcer son offre de placements. Cette dernière est actuellement cantonnée à deux produits sans rendement: un compte d’épargne non réglementé avec un taux de 0% et les parts coopératives de la banque qui ne génèreront pas de dividende avant longtemps et ne peuvent être remboursées avec une plus-value. NewB veut désormais proposer des fonds d’investissement, une nécessité notamment pour augmenter ses revenus alors que la banque reste largement déficitaire (perte prévue de 9,1 millions en 2021).