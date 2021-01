Un report de paiement désormais possible pour les crédits à la consommation

Après la prolongation du moratoire sur les crédits hypothécaires et professionnels, un accord a été conclu pour permettre également un report des paiements des crédits à la consommation.

La prolongation du moratoire sur les crédits hypothécaires et professionnels s'étend donc à une nouvelle catégorie. Lors du premier confinement, le crédit à la consommation n'avait pas été pris en compte, suscitant un certain émoi chez les spécialistes du secteur. Le tir avait été rectifié en mai.

Les détenteurs d'un crédit à la consommation devront introduire leur demande entre le 1e février et 31 mars 2021.

La durée du report

Pour obtenir un report de paiement (sur le capital et les intérêts), les détenteurs d'un crédit à la consommation devront introduire leur demande entre le 1e février et 31 mars 2021. Le report portera sur une période maximale de 3 mois. Il pourra donc être accordé au plus tard jusqu'au 30 juin.