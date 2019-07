Un vide réglementaire sur les monnaies des Gafa? Pas question pour la BCE

"On a laissé les Gafa se développer dans un vide réglementaire pour toutes leurs activités commerciales", a souligné Benoît Coeuré, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), lors d'une table ronde sur les institutions internationales organisée aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence (sud-est de la France).

M. Coeuré, qui s'est vu confier mi-juin dans le cadre du G7 la direction d'un groupe de travail sur les cryptoactifs adossés à des devises, comme le Libra de Facebook, a estimé que ces projets de monnaies virtuelles et privées représentaient un "défi" pour "le domaine de la finance".

Jusqu'à présent, on avait des petits projets, qui étaient intéressants mais expérimentaux. Maintenant, on a un éléphant dans le bac à sable.

"Jusqu'à présent, on avait des petits projets, qui étaient intéressants" mais "expérimentaux, et qu'on laissait se développer avec une certaine bienveillance en se disant c'est trop petit pour être dangereux". On les a donc laissés "se développer dans le bac à sable en attendant de voir", a-t-il souligné.