Une amende de 205 millions pour Deustche Bank aux Etats-Unis

La banque allemande Deutsche Bank a été condamnée à une lourde amende pour manipulations supposées des changes.

Deutsche Bank a accepté ce mercredi de s'acquitter d'une amende de 205 millions de dollars pour solder une enquête du régulateur des services financiers de New York (DFS) portant sur des manipulations supposées du marché des changes.

De 2007 à 2013, des traders et des salariés de la première banque allemande se sont concertés pour fausser les taux de change et ont "à tort" échangé des informations "confidentielles" et trompé des clients, indique Maria Vullo, la patronne du DFS, dans un communiqué.