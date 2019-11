Une banque fait payer l'épargne dès le 1er centime

Le taux de -0,5% reflète celui que la BCE facture aux banques sur les dépôts dormant à son guichet et excédant un certain niveau, ayant été porté en septembre de -0,40% à -0,50%. Après cette décision prise par l’institution monétaire, son président Mario Draghi avait été dépeint dans un photomontage du quotidien populaire Bild sous les traits de "Draghila" , le vampire qui "siphonne nos comptes jusqu’à la dernière goutte".

Le secteur bancaire allemand est particulièrement touché par les taux négatifs de la BCE, dans un pays où beaucoup de liquidités dans les bilans des banques ne trouvent pas d’emploi dans l’économie en étant redistribuées via du crédit. Ces banques sont ainsi de plus en plus enclines à répercuter la charge sur leurs clients, en premier lieu professionnels. S’agissant des dépôts des particuliers, "sur les très gros volumes, nous discutons avec les clients afin de les faire passer à d’autres formes d’épargne" qu’un compte rémunéré à vue, indique une porte-parole de Commerzbank.