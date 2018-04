Une bonne nouvelle à 3 milliards pour Dexia

Dexia applique les nouvelles normes comptables IFRS9 et constate un impact positif sur ses fonds propres.

Qu'est ce que cela veut dire?

La banque résiduelle a été chargée de procéder à une adaptation comptable de ses comptes. Désormais, la nouvelle norme - IFRS9 - prévoit une classification et une valorisation des actifs en fonction de l'intention de gestion faite par la société vis-à-vis de ces actifs mais aussi en fonction de leur nature. Pour Dexia, cela signifie que seuls les actifs pouvant à l'avenir faire l'objet d'une cession peuvent encore être pris à la "juste valeur par capitaux propres", comme c'était le cas avec la norme IAS39. De quoi revoir toute la réserve AFS (Available for sale-disponible à la vente), telle que constituée sous IAS 39.