Une bourde à 28 milliards d'euros pour Deutsche Bank

Décidément rien ne va plus chez Deutsche Bank : patron viré, management en fuite et maintenant cette erreur à... 28 milliards d'euros.

L'incident a été rapidement réparé et aucun préjudice financier n'a été subi, assure la banque. Il soulève néanmoins de nouvelles questions sur l'efficacité de la gestion des risques et des contrôles du géant allemand. Des critiques avaient déjà fusé sur la question et l'ex-CEO John Cryan s'était attelé à améliorer la situation.