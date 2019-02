Véronique Goossens, une "chief eco" parmi les hommes

Le who’s who des économistes de banques

BNP Paribas Fortis | Koen De Leus, chief economist & Sylviane Delcuve, senior economist

BNP Paribas Fortis compte déjà depuis plusieurs années dans ses rangs une économiste de renom, en la personne de Sylviane Delcuve.C’est Peter Praet qui, le jour de la remise de son diplôme à l’ULB, l’a fait venir à la Générale de Banque où elle a été l’économiste de la salle des marchés de 1991 à 1998.Aujourd’hui senior economist, elle est très présente du côté francophone et réputée pour ses analyses macroéconomiques.Koen De Leus, ancien senior economist au sein de KBC Group, est chief economist depuis 2016.Auteur du livre "L’économie des gagnants", il est très attiré par les défis liés à la révolution digitale.L’équipe à Bruxelles est complétée par Arne Maes, conseiller économique et spécialisé dans l’économie belge.Rappelons au passage que l’économiste en chef du groupe BNPParibas à Paris n’est autre que William De Vijlder (ex G-Banque).

ING | Peter Vanden Houte, chief economist & Philippe Ledent, senior economist

ING a toujours eu une équipe très solide d’économistes jusqu’à susciter parfois l’envie des concurrents.L’infatigablePeter Vanden Houte est non seulement chief economist d’ING Belgique mais également le chief economist pour la zone euro du groupe.à Bruxelles, l’équipe compte 5 personnes.Philippe Ledent, senior economist, est bien connu dans les médias.Cet ancien chercheur en économie de l’UCL suit la Belgique, le Luxembourg et les pouvoirs locaux. Julien Manceaux, également senior economist, suit la France et est réputé pour ses analyses sur l’immobilier. Steven Trypsteen est chargé de l’Espagne et du Portugal et Charlotte de Montpellier de la Suisse et de questions de patrimoine. Ancien de l’équipe à Bruxelles, le médiatique Carsten Brzeski est le chief economist d’ING en Allemagne. Il rend compte à Peter Vanden Houte pour la zone euro.

KCB - CBC | Jan Van Hove, chief economist KBC & Bernard Kepenne, chief economist CBC

KBC affiche une des équipes d’économistes les plus fournies du Royaume.Le group chief economist Jan Van Hove, qui vient de la KULeuven, dirige une équipe de 6 économistes à Bruxelles, sans oublier les nombreux économistes dans les pays de l’Est où KBC est présent.

Bernard Keppenne est la voix francophone du groupe.Chief economist de la CBC, il est basé à Namur et tient un intéressant blog où il livre ses impressions quotidiennes sur l’évolution de l’économie belge, européenne et mondiale.Il est également spécialisé dans les devises et taux d’intérêt. Il s’appuie sur les études du groupe et participe à une réunion mensuelle des économistes de la banque.Particularité: il suit aussi le monde de l’agriculture (activité, prix…) sachant qu’un agriculteur sur deux en Wallonie est client de la CBC.

Degroof Petercam | Bruno Colmant, head of macro research & Hans Bevers, chief economist

C’est le nouveau challenger dans la recherche économique: la banque Degroof Petercam.Une équipe de 5 personnes s’est constituée sous la direction de Bruno Colmant, head of macro research.C’est Hans Bevers qui porte le titre de chief economist.Il a travaillé précédemment pour le Vlaams Economisch Verbond (VEV) et la KBC. Alors que Bruno Colmant est docteur en économie appliquée, Hans Bevers est un pur économiste, avec une maîtrise en sciences économiques de l’université d’Anvers, avec une spécialisation en statistiques. Les deux autres économistes sont Michiel Verstrepen, spécialisé dans les marchés émergents et les devises, et Alexandre Gauthy, macro-économiste chez Degroof Petercam Luxembourg. L’équipe est complétée par Alain Willemot, documentaliste qui vient en support en fournissant données et publications. L’équipe est active via des blogs et diverses publications.