Visa rachète la plateforme bancaire Tink pour 1,8 milliard d'euros

Visa s'offre la fintech suédoise Tink pour 1,8 milliard d'euros. "Visa s'engage à faire tout son possible pour favoriser l'innovation et accompagner les consommateurs dans un environnement d'architecture bancaire ouverte." Les propos du CEO de Visa, Al Kelly, résument l'engouement actuel des acteurs "traditionnels" pour les fintechs.

Une nouvelle réglementation

Ces partenariats ne cessent de se déployer. Concrètement, les nouveaux entrants profitent de l'expertise et de l'infrastructure des acteurs traditionnels ou de sociétés dédiées au "Bank as a service" (BaaS) , comme Treezor, pour se développer. Le BaaS fournit des services bancaires et l'intégralité de la chaîne des paiements à des tiers.

À cela s'ajoute la réglementation sur l’"open banking", née de l’entrée en vigueur de la directive européenne relative aux services de paiement (DPS2) en janvier 2018. Elle modifie le paysage bancaire et les services financiers en ouvrant la voie au partage des données avec l'assentiment des clients. C'est ainsi qu'une app d'une banque permet désormais de pouvoir gérer via une même interface les comptes dans des banques tierces.

Une combinaison "avantageuse"

Dans le cas de Visa et Tink, l'avantage semble partagé. Tink, fondée par Daniel Kjellén et Fredrik Hedberg, est née comme une simple app. Depuis près de 10 ans, elle a développé sa propre plateforme bancaire ouverte qui relie 250 millions de clients et plus de 3.400 institutions financières et Fintech, dont 300 en Europe. C'est ainsi que l'app de BNP Paribas Fortis qui permet la gestion des comptes de banques tiers a été développée avec Tink.