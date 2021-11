Ancienne relation d'Epstein, le CEO de Barclays démissionne

Les régulateurs financiers britanniques viennent de réaliser une enquête sur la relation qu'entretenaient les deux hommes. La Banque et Staley ont eu accès à une partie des conclusions préliminaires. Sur base de ces dernières, le CEO a préféré effectuer un pas de côté, visiblement pour préparer sa défense. "Compte tenu des conclusions et de l'intention de Jes Staley de les contester, le conseil d'administration et Jes Staley sont tombés d'accord pour qu'il quitte sa fonction de CEO", a notamment précisé la banque.