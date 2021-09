Argenta instaure le taux négatif pour ses clients professionnels

Après KBC, Triodos et ING, entre autres, Argenta a également décidé de faire payer les entreprises et associations qui disposent de plus d'un demi-million d'euros sur leur compte. À partir d'octobre, un taux de -0,4% s'appliquera à partir du premier euro dépassant cette somme sur les produits Pro-plus, un compte non réglementaire sur lequel le taux d'intérêt de base est de 0%. Le site Spaargids.be indique qu'Argenta empêchera également les professionnels d'ouvrir plusieurs comptes afin d'échapper au taux négatif.