Ariane de Rothschild: "Nous voulons nous développer en Belgique"...

"Les gens ont encore une certaine difficulté à imaginer une femme à la tête d’une banque" confie Ariane de Rothschild, la présidente du Groupe Edmond de Rothschild.

Ariane de Rothschild, la présidente du Groupe Edmond de Rothschild, était de passage à Bruxelles pour présenter les projets de développement de la succursale belge qui compte engager 17 personnes et aussi ouvrir un bureau à Gand (lire par ailleurs).

C’est le baron Edmond de Rothschild qui a créé le groupe en 1953, avant que son fils Benjamin n’en reprenne les rênes en 1997. Ce dernier est tragiquement décédé d’une crise cardiaque en janvier 2021, laissant son épouse Ariane seule aux commandes du groupe franco-suisse. Née en 1965, d’un père allemand et d’une mère française, Ariane de Rothschild a travaillé à la Société Générale et chez AIG avant d’intégrer la Compagnie Financière Edmond de Rothschild en 1993. Morceaux choisis d’une rencontre avec quelques journalistes.

La stratégie du groupe a-t-elle subi des modifications depuis les événements de janvier?

Depuis le tragique décès de Benjamin, la stratégie n’a pas changé, car elle était déjà bien en place. Il n’y a eu aucune turbulence, j’étais déjà à l’exécutif depuis longtemps et présente dans toutes les activités. Dans un business familial, il convient de s’assurer de la continuité. C’était une conviction partagée par Benjamin. Malgré ma profonde tristesse avec le décès de mon mari en janvier, cela n’a pas eu d’impact sur les affaires.

Nous avons aujourd’hui deux pôles principaux: d’une part, les activités bancaires et financières et de l’autre des activités "art de vivre" (vin, gastronomie, hôtels de luxe, fromagerie, exploitations agricoles).

À partir de 2015, nous avons simplifié les structures pour arriver à une banque unique, une marque et une culture d’entreprise uniques. Edmond de Rothschild est une maison d’investissement de conviction. C'est sur la base de nos convictions que nos clients investissent.

Nous avons par ailleurs professionnalisé les activités art de vivre héritées de mon beau-père pour les pérenniser et les transmettre à la nouvelle génération. Nous avons une taille de plus en plus conséquente. Le vin représente aujourd’hui 3,5 millions de bouteilles produites chaque année. Dans l’hôtellerie à Megève, nous avons hissé un hôtel de montagne aux meilleurs standards du Four Seasons. Nos activités de fromagerie évoluent aussi de manière spectaculaire et s’alignent parfaitement sur l’évolution des goûts des consommateurs qui valorisent les terroirs. Notre défi aujourd’hui, c’est de repenser la ferme de demain.

Vous avez choisi de ne plus être coté en bourse. Pourquoi?

"Un des avantages de ne pas être coté est de ne plus avoir une pression trimestrielle sur les résultats." Ariane de Rothschild

Nous avons retiré le groupe bancaire de la cotation en 2019. Un des avantages de ne pas être coté est de ne plus avoir une pression trimestrielle sur les résultats. Benjamin et moi, nous étions convaincus que c’était nécessaire pour transformer et installer un groupe sur le long terme.

Comment sont les relations avec les autres Rothschild, vos "cousins", qui sont aussi vos concurrents et qui se situent dans la même avenue Louise ici à Bruxelles?

Une clarification sur le nom est intervenue. C’était nécessaire pour éviter toute confusion. Avec Rothschild & Co d’un côté et Edmond de Rothschild de l’autre, il est clair désormais que ce sont deux groupes différents. Chacun a son cœur de métier. Rothschild & Co est davantage orienté sur les fusions et acquisitions. Les cultures d’entreprise sont également différentes.

Quelle est l'importance de la Belgique pour votre groupe?

Nous voulons nous développer en Belgique. Il y a ici beaucoup de familles d’entrepreneurs qui sont très créatives. Nous désirons les accompagner. Il faut, par exemple, être présent quand un jeune entrepreneur vend son entreprise. Quand vous parlez à des familles d’entrepreneurs, elles sont très sensibles à disposer de patrimoines diversifiés, notamment en immobilier et actifs réels. En Belgique, nous avons, par exemple, participé à la reconversion de friches industrielles. En partenariat avec Edmond de Rothschild, Ginkgo est devenu une plateforme d’investissement de premier plan dédiée à la régénération urbaine durable en Europe. Il y a aussi une vraie volonté des clients de faire de la philanthropie. Là aussi, nous pouvons les aider.

Vous avez dit récemment à la presse française que vous n’étiez pas vendeuse, mais acheteuse…

"Quand on est responsable d’une entreprise, si on peut encourager et inspirer d’autres femmes, on doit le faire." Ariane de Rothschild

Oui, c’est vrai. Les gens ont encore une certaine difficulté à imaginer une femme à la tête d’une banque et qui montre une vraie ambition. Il y a encore peu de femmes dans le monde de la finance. Quand on est responsable d’une entreprise, si on peut encourager et inspirer d’autres femmes, on doit le faire.

Effectivement, nous n’avons nulle intention de vendre. Nous croyons au développement organique, c’est notre ADN naturel. Et c’est un vrai travail d’attirer et d’intégrer les talents. Mais nous sommes aussi attentifs aux opportunités qui peuvent se présenter sur le marché, soit pour accélérer le développement dans certains pays, soit pour s’offrir un complément d’expertise comme dans le private equity.

Quelle est la valeur de votre marque, de votre nom ?

Je vous réponds ce que me disait toujours Benjamin lorsqu’on parlait des œuvres d’art: "Tant qu'un objet n'est pas vendu, il vaut zéro". Ce sont des paroles très sages. On a passé beaucoup de temps récemment à travailler sur la culture d’entreprise. Je pense qu’il y avait un écart entre la perception du nom et l’exercice du nom. Dans un de mes premiers discours, j’ai dit que cette marque était certes prestigieuse, mais que si individuellement et collectivement, on ne contribuait pas à cette marque, elle risquait de mourir comme d’autres marques prestigieuses avant elle. Les marques et noms prestigieux ne survivent que s'ils sont alimentés en permanence et ne restent pas statiques.

Que répondez-vous à ceux qui disent qu'Edmond de Rothschild est élitiste?

Cela me semble constituer une faible compréhension de la marque.

"Il est important de montrer que des familles fortunées ne sont pas simplement fortunées. Ce sont aussi des familles actives, dynamiques, qui prennent des risques." Ariane de Rothschild

La famille a des origines très modestes dans le ghetto juif de Francfort. Il a fallu beaucoup d’énergie et de vision pour devenir une famille d’entrepreneurs qui a par ailleurs des engagements sociaux très forts. Il est important de montrer que des familles fortunées ne sont pas simplement fortunées. Ce sont aussi des familles actives, dynamiques, qui prennent des risques. C’est ce que nous faisons.

La génération suivante est-elle déjà impliquée dans l’entreprise?

Depuis qu’elles sont nées, mes quatre filles entendent parler des affaires. Elles sont bercées au son du business. Elles ont entre 19 et 25 ans. Mais parachuter un jeune de 25 ans dans l’entreprise, ce serait présomptueux. Ce qui est important, c’est qu’elles étudient correctement et qu’elles aient de l’espace pour se construire. Ce qui ne veut pas dire qu’elles ne s’impliquent pas aujourd’hui sur différentes thématiques, comme sur les projets viticoles ou sur la maison de parfums Caron que j’ai rachetée. Mais forcer un chemin pour ses enfants est une mauvaise idée. C’est mon opinion de maman.

Que connaissez-vous de la Belgique? Qu’appréciez-vous chez nous?

De l’âge de 9 ans à 18 ans, j’ai grandi en RDC (son père travaillait pour une entreprise pharmaceutique, NDLR).

"Les Belges sont des gens extrêmement chaleureux et de bons vivants." Ariane de Rothschild

Quand je suis rentrée à 18 ans pour venir étudier en Europe, je vivais à Paris, mais je venais tous les week-ends à Bruxelles, parce que mes amis étaient belges et congolais. Je connaissais bien le quartier de Matonge (rires).

Bruxelles est une ville que j’apprécie beaucoup. Les Belges sont des gens extrêmement chaleureux et de bons vivants. Cela ne se limite pas à bien manger et boire, les Belges sont aussi de grands esthètes, on le dit trop peu souvent. En Belgique, il y a des collections extraordinaires, des collections très discrètes et secrètes avec une vraie culture de l’art.