L'action en justice intentée contre Triodos continue de prendre de l'ampleur. Plus de 100 plaignants belges, détenteurs de certificats émis par la banque durable et éthique, ont décidé de se joindre à la procédure en cours visant à obtenir de celle-ci le remboursement de ces titres à leur valeur d'inventaire.

"Je ne serais pas étonné que l'on ait un deuxième groupe équivalent au premier. Cela rentre tous les jours", confie ce dernier. Dans ce cas-là, ce pourraient être plus de 2.000 détenteurs de certificats mécontents (une famille pouvant représenter plusieurs détenteurs), sur les près de 8.000 détenteurs belges (pour 43.000 détenteurs au total, incluant les non belges), qui seraient représentés au procès.

Des certificats très problématiques

Après de longues discussions, la banque a repris la négociation des certificats à l'été 2023, via une plateforme d'échange indépendante nommée Captin. Mais souci: via ce système, leur prix se retrouvait entre les mains de l'offre et de la demande, et s'est ainsi effondré de deux tiers environ par rapport à la valeur d'inventaire évaluée actuellement à un peu plus de 90 euros. De plus, la liquidité y est très réduite, ce qui fait que le cours des certificats est très volatil.