Seuls 12% des Belges payent encore en cash au quotidien

Selon la European Payments Initiative (EPI), qui développe Wero, de plus en plus de Belges utilisent les applications de paiement, avec des disparités entre les Régions cependant.

À la veille du lancement de son application Wero, sorte de Payconiq développé en commun par 16 banques européennes (dont les quatre grandes banques belges), la European Payments Initiative (EPI) a sondé les habitudes de paiement en Belgique, ainsi que dans nos pays voisins que sont la France et les Pays-Bas. Objectif: déterminer dans quelle mesure ces trois pays utilisent déjà quotidiennement les outils numériques en la matière.

De cette étude réalisée par Ipsos en juin dernier, il ressort avant tout que les Belges paient de moins en moins en cash. Seuls 12% d'entre eux utilisent encore de l'argent liquide au quotidien. Cette proportion est de 28% en Allemagne sur base hebdomadaire, et de 34% en Belgique.

24% des belges Un Belge sur quatre n'a jamais utilisé une application de paiement.

Des disparités entre Bruxelles, la Flandre et la Wallonie

À l'inverse, l'utilisation des cartes bancaires est la plus importante en Belgique, avec 18% de sondés qui disent l'utiliser chaque jour et 34% chaque semaine. En ce qui concerne les paiements en ligne, plus de la moitié des sondés en font au moins une fois par mois, même si 20% n'en effectuent jamais.

Les applications de paiement, comme celles fournies directement par les banques ou Payconiq by Bancontact, qui permet d'y lier n'importe quelle carte de débit, gagnent aussi en utilisateurs. Un Belge sur trois les utilise chaque semaine, bien qu'un Belge sur quatre n'en ait jamais utilisé.

L'étude permet toutefois de dresser quelques contrastes au niveau régional à ce niveau. À Bruxelles, ville très internationale, 19% des habitants payent chaque jour avec une application, contre 7% dans les autres Régions. Sur base hebdomadaire, la proportion monte cependant à 57% en Flandre contre 52% en Wallonie, plus conservatrice dans son adoption de nouvelles formes de paiements.

78% L'app Payconiq des cinq plus grandes banques du pays (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius, ING et Crelan) est de loin la plus utilisée avec 78% d'utilisateurs.

Payconiq, reine des apps de paiement

Autre constat, les Belges attendent trois éléments principaux de leurs applications de paiement: qu'elles soient gratuites, sécurisées et simples d'utilisation. Et d'après l'étude, c'est Payconiq by Bancontact qui rencontre le mieux ces critères, là où le marché des apps de paiement est moins unifié à l'étranger