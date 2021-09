Belfius dédie son 6e fonds du futur aux enfants

Investir dans un portefeuille d'entreprises dont les activités favorisent le bien-être des enfants? C'est désormais possible via le nouveau fonds de Belfius.

Les moins de 18 ans constituent un tiers de la population mondiale et 90% d'entre eux vivent dans les pays en développement. Leur santé, leur sécurité, leur éducation sont les clés d'un avenir meilleur, souligne la banque pour expliquer son choix. Mais comment traduire cela en investissements? Le fonds investira "dans des entreprises et/ou titres sélectionnés à la fois pour leur orientation sur un thème de société important, leurs perspectives et la qualité de leur gouvernance", détaille la banque.

50 entreprises cibles

Conseillée par son partenaire Candriam, la banque a déjà présélectionné une cinquantaine de sociétés cotées éligibles. "Nous avons veillé à un équilibre entre les grandes sociétés, comme Disney, et les petites et moyennes capitalisations." Outre la dimension "enfance", les cibles doivent répondre à quatre types de critères pour entrer en ligne de compte: elles doivent s'inscrire dans une démarche ESG (environnement, social et gouvernance), générer de bons résultats, et ne pas provenir d'un pays à gouvernement oppressif. Il faut enfin qu'elles n'exercent pas d'activités controversées, telles que l'armement ou les jeux de hasard.