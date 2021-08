Belfius prévoit une hausse des prix de l'immobilier de 5%

Les économistes de Belfius estiment que la ruée vers l'immobilier n'est pas encore terminée. Ce qui exerce une pression sur les prix. Ainsi, pour l'ensemble de l'année, ils tablent désormais sur une inflation immobilière moyenne de 5% en Belgique. Selon ces analystes, les prix continueront en outre à augmenter l'année prochaine, mais de façon plus modérée, soit de 1% seulement. "Vu l’augmentation plus forte que prévu des prix des habitations au premier semestre et les perspectives économiques plus favorables, nous avons revu à la hausse nos prévisions pour les prix immobiliers", concèdent Frank Maet et Véronique Goossens, économistes de la banque belge, alors qu'ils tablaient en février dernier sur une baisse des prix de l’immobilier résidentiel de 0,1%.