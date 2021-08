Bond des investissements de particuliers chez ING Belgique

Le coût du risque a quant à lui diminué de 60% au cours du premier semestre pour s'établir à 139 millions d'euros . Une baisse qui reste cependant moins significative que celle observée au sein du groupe ou par rapport aux concurrents de l'enseigne. "Nous avons opté pour une approche plus prudente en raison des incertitudes qui demeurent", explique Hans De Munck. "Ce sont des provisions collectives qui ne concernent pas des dossiers spécifiques. Il y a eu beaucoup moins de défauts que prévu", ajoute-t-il, sans donner plus de précisions.

Réorganisation du travail

En mars 2020, lorsque la pandémie a frappé la Belgique, ING fut la première grande banque belge à basculer dans une organisation entièrement tournée vers le télétravail . Dès septembre, l'institution va mettre en œuvre son nouveau mode de travail " hybride ", qui prévoit que ses collaborateurs presteront pour moitié à domicile et pour moitié en agence ou au bureau.

Une approche en adéquation avec celle de la relation client, de plus en plus dématérialisée. La transformation numérique, principal défi que doit relever Peter Adams en tant que CEO, se poursuit ainsi à marche forcée: au cours des six premiers mois de l'année, 15% de clients supplémentaires ont activement géré leurs opérations en ligne, tandis que l'application a enregistré 300 millions de sessions de visiteurs, soit une augmentation de 38% par rapport au premier semestre 2020.