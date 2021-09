Citi nomme un nouveau CEO pour ses activités belges

À partir du 1er novembre prochain, Nicolas de Callataÿ deviendra responsable du marché belge et chef des services bancaires pour le secteur public en Belgique, au Luxembourg et à la Commission européenne , a annoncé Citi dans une communication interne. De Callataÿ succède ainsi à l'Américaine Gilda Neiman en tant que Citi Country Officer (CCO). Il avait auparavant passé 15 ans chez J.P. Morgan , le concurrent américain de Citigroup.

Ces dernières années cependant, il était actif rue de la Loi, en tant que conseiller économique de la vice-Première ministre, et ancienne Première ministre, Sophie Wilmès (MR). De Callataÿ s'est spécialisé dans les dossiers énergétiques et a également participé à l’élaboration des plans de relance économique lors de la pandémie.

Gros clients

Plus tôt cette année, Citi a toutefois annoncé qu'elle souhaitait élargir son champ d'action, cherchant davantage à cibler les entreprises de taille moyenne.

Plus tôt cette année, Citi a toutefois annoncé qu'elle souhaitait élargir son champ d'action, cherchant davantage à cibler les entreprises de taille moyenne. La banque offre un ensemble de services de paiement international, de gestion de risques, de capital et de conseil pour les entreprises qui opèrent à l'international et dont le chiffre d'affaires atteint au moins plusieurs centaines de millions d'euros.