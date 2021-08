Confiant, KBC va récompenser davantage l'actionnaire

Le groupe KBC sort plus solide encore de ce deuxième trimestre. Le bancassureur bat ainsi les prévisions des analystes avec un résultat net de 793 millions d'euros, là où les attentes étaient fixées à 739 millions. Il y a un an, ce résultat s'affichait à 210 millions d'euros.

"Comparés au trimestre précédent, les revenus nets d'intérêts ont bénéficié de la croissance continue des volumes de crédits, de l'application plus généralisée de taux d'intérêt négatifs sur certains comptes courants détenus par des entreprises et des PME, de la baisse des coûts de financement, d'un nombre de jours plus élevé au

cours de la période considérée, de l'augmentation des revenus d'intérêts provenant du portefeuille obligataire de l'assureur (obligations indexées sur l'inflation) et de l’incidence positive du change," lit-on dans un communiqué.