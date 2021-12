En un an, 460 agences bancaires et plus de 730 distributeurs de billets ont été supprimés

L'association Financité déplore une nouvelle fois la disparition croissante des agences et des ATM, creusant plus encore le fossé bancaire.

En un an, la Belgique a perdu 460 agences bancaires, plus de 2.000 appareils de self-banking et plus de 730 distributeurs de billets, ressort-il du rapport sur l'inclusion financière de Financité, publié ce vendredi.